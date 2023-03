Lichaam gevonden bij Het Loo • Gevallen paard komt niet meer overeind

Landbouwmi­nis­ter Adema bespreekt in Ermelo toekomst van boeren

Minister Piet Adema is vanmiddag in Ermelo aangeschoven bij het landbouwoverleg. Hij gaat daar om tafel met boeren, belangenorganisaties, natuurbeheerders en provincies over de inhoud van het landbouwakkoord dat Adema binnenkort naar de Tweede Kamer wil sturen.