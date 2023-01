Lichaam gevonden in Deventer • Automobilist filmt bijzondere verschijning op de Veluwe

AZ-spits Vangelis Pavlidis, misschien wel de beste spits van de eredivisie: ‘Hij gaat er nog heel veel maken’

Vangelis Pavlidis (24) maakte zaterdag een hattrick in de knotsgekke wedstrijd tegen FC Utrecht en bevestigde daarmee zijn huidige topvorm. De AZ-spits is hard op weg om een voor de club legendarische spits te worden, zo blijkt uit zijn cijfers. Misschien is hij momenteel wel de beste spits van de eredivisie. ,,Kort draaien, hard schieten, neusje voor de goal ook en sterk aan de bal.”

17:11