Lichaam Maria van der Zanden gevonden • Ophef over ‘homo-onvriendelijke’ band op Opwekking

Tallon Griekspoor hoopt op het beste in Parijs: ‘Maar bij een vijfsetter kan het een zwaar verhaal worden’

Tallon Griekspoor keek na een uitmuntende seizoensstart uit naar het gravelseizoen. Maar een enkelblessure gooide roet in het eten. Zondag speelt hij zijn eersterondepartij op Roland Garros. ,,Zorgen maak ik me nog niet”, zegt hij na een stroeve training in Parijs.