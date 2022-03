Liever een tikkeltje foute grap dan een tik voor je kop

Stel nou dat Will Smith iemand anders was geweest. Trump. Ik noem maar wat. Een minder aimabel iemand, in ieder geval. Was er dan ook zo mild op die kopklap gereageerd?

Vreemd dat mensen Will Smith’s actie goedkeurden. Geweld is toch nooit de oplossing? Juist in een tijd dat de aarde beeft onder het misselijkmakende regime van Vladi-méér moeten we toch weten dat dom om je heen rossen niet werkt?

Ik snap dat alopecia, de ziekte van de begrapte partner van Smith, geen leuke ziekte is. Vreselijk, zelfs. Kaal is klote. Maar om daar een komediant nou voor z’n kanis te jassen? Helemaal hypocriet om dan een dag later op Twitter je welgemeende en oprechte excuusjes te maken. Wat een gelul. Je had Rock bij voorbaat niet moeten rossen, klaar. Zoiets gebeurt niet ondoordacht. Smith is kalm opgestaan en naar het podium gewandeld. In die tussentijd had hij honderd keer om kunnen draaien. De acteur komt er in de publieke opinie mee weg, omdat het een goeie vent is.

Moest meteen aan die roast van Thierry denken. Was dat bij Jinek? Dat Martijn Koning hem een jodenkoekje van eigen deeg presenteerde? De wereld sprak er schande van. Het was mijn humor ook niet, maar is humor niet persoonlijk? En hebben grappen generalisatie nodig om in de smaak te vallen? Kun je als ginnegapper nog vrij grollen? Of ligt dat er ook aan wie het zegt? Ingewikkeld.

En wie is op het gebied van humor bepalend? De ontvanger of de zender? Is een cabaretier per definitie goed of slecht of ligt het aan het publiek en de toehoorder? Volgens mij dat laatste. Iemand die enorm zit te worstelen met zijn gewicht zal een grap over dikzakken minder appreciëren dan iemand die maling heeft aan wat de weegschaal aangeeft. Of mag er überhaupt niet over ziekten geouwehoerd worden? Ricky Gervais doet het wel en komt er geweldig mee weg. Zelfs kanker wordt door hem tot grap verheven.

Ik vond het maar een rare pot met vreten daar op die Oscars. Weet niet wat erger is. Een tikkeltje ongevoelig gebbetje maken of een tik uitdelen.

