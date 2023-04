Lintjesregen 2023: bekijk hier wie in jouw gemeente een lintje krijgt

Met kaartHet is weer tijd voor de Lintjesregen! Vandaag krijgen duizenden Nederlanders een Koninklijke onderscheiding. Maar wie krijgen een lintje? En waarom? In dit artikel vind je een kaart met het overzicht uit onze regio.

Wil je iemand feliciteren? Laat onder dit artikel dan een reactie achter!

In totaal zijn er ongeveer honderd soorten erkende onderscheidingen in Nederland. Traditiegetrouw reiken de burgemeesters deze lintjes uit tijdens de lintjesregen. Zo’n onderscheiding is een medaille die gedragen wordt aan een lint. Vandaar ook ‘het lintje’.

De lintjesregen is altijd op de laatste werkdag voor de verjaardag van de koning. Het is onbekend wanneer de allereerste lintjesregen in Nederland was. Waarschijnlijk begon deze traditie ergens halverwege de negentiende eeuw.



Bekijk op deze kaart wie dit jaar in jouw gemeente een lintje krijgt:

Wanneer krijg je een lintje?

Er zijn geen strikte criteria voor een Koninklijke onderscheiding. In elk geval moet iemand zich ‘op een bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving’. Vaak gaat het om mensen die lange tijd - minimaal vijftien jaar - als vrijwilliger actief zijn geweest, bijvoorbeeld bij een sportclub of in de kerk. Een andere categorie bestaat uit mensen die in hun dagelijkse werk of nevenfunctie ‘zeer bijzondere prestaties’ hebben verricht. Denk bijvoorbeeld aan sporters die Olympisch kampioen zijn geworden.

