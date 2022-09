Linus (97) is jarig en springt daarom met zijn vrienden uit een vliegtuig

Feeststem­ming blijft uit na afketsen omstreden biomassa­cen­tra­le Zwolle: wat is het alterna­tief?

Jarenlang was er protest en discussie over de bouw van een grote biomassacentrale in Zwolle, maar grote vreugde is er niet na afketsen van de plannen. ,,Er begon iets goeds te ontstaan. Het is maar de vraag wat we er nu voor terugkrijgen”, zegt ‘tegenstander’ Hans van Eerbeek. Voedingsstoffenproducent Sensus haalt zijn eigen duurzaamheidsdoel minder snel.

