Liquidatie eigenaar voormalige seksclub Yab Yum verijdeld

Louche zakenman

Kraijpoel figureert al zeker twee decennia in onderzoeken naar georganiseerde misdaad, voornamelijk in de marge. Waarom personen het nu op Kraijpoel voorzien hebben, is niet bekend. Advocaat Marnix van der Werf van Kraijpoel zegt geen commentaar te willen geven.

Wie is Chris Kraijpoel?

Kraijpoel (52) begeeft zich al decennia op de rand van de bovenwereld en de (Amsterdamse) onderwereld. Een goede kennis werd geliquideerd – waar Kraijpoel notabene nog even van werd beschuldigd –, zaken gingen niet door omdat de overheid hem als malafide beschouwt en zeker twee criminelen met wie hij banden onderhoudt waren doelwit van moordplannen, evenals hijzelf nu.

In een recente strafzaak tegen twee mannen die er door het Openbaar Ministerie van werden beschuldigd de liquidatie van de bekende drugshandelaar Ahmet G. te hebben voorbereid, kwam hij ook weer zijdelings voor. Op een geheugenkaartje dat bij de verdachten was gevonden, stond een foto waarop te zien was hoe Kraijpoel en G. op 24 januari 2019 een ontmoeting hadden in Laren.

In afgeluisterde gesprekken beklaagden de twee zich later, volgens justitie, dat ze hun doelwit daar het best te grazen hadden kunnen nemen: ‘Dat was bij Laren. (..) Toen hij weg kwam was in het donker. Dat was makkelijk. Papapapapa wegwezen’.

Witwaszaak

Een jaar later werd Kraijpoel aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord. Hij werd na drie dagen weer vrijgelaten. De aanverwante witwaszaak, waarin Kraijpoel ook verdachte was, sleepte zich aanmerkelijk langer voort. De opsporingsdiensten pakten die zaak groots aan. Kraijpoel werd op 15 juni 2010 van zijn bed gelicht, en tweehonderd rechercheurs doorzochten zestien huizen, drie bedrijven en twee bankkluizen in Amsterdam en het Gooi.