LIVE | Boeren minuut stil voor De Vries, daarna gesprek in provinciehuis Zwolle en aangifte op politiebureau

Podcast Voorbe­schou­wing 11de Tourrit | Mont Ventoux na vijf jaar terug in Tour

11:41 Na vijf jaar keert de Mont Ventoux vandaag terug in de Tour de France. Op de bekende berg in de Provence werd vaak geschiedenis geschreven. In 2016 was de aankomst tumultueus met onder meer een val van Chris Froome. De Brit besloot zonder ploegleiderswagen in de buurt zelfs een stuk te gaan rennen in afwachting van een nieuwe fiets.