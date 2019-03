LIVE: Burgemeester brengt kiezers per ‘Batsfiets’ naar stemlokaal

update Apeldoorn­se gewond bij overval op klaarlich­te dag

16:09 De bewoonster van een woning aan het Schoutenveld in de Apeldoornse wijk De Maten is vanmiddag gewond geraakt bij een overval. De vrouw was wel aanspreekbaar maar is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer kon zelf de buren alarmeren.