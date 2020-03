LIVE | Corona in de regio: Geliefd horecagezicht uit Deventer overleden, korting voor huurders in Steenwijk en Zwolle

Het aantal doden in Nederland als gevolg van het coronavirus blijft stijgen. Afgelopen etmaal kwamen er 78 slachtoffers bij. In totaal zijn 434 mensen overleden aan COVID-19 in ons land. Wie ziek of verkouden is moet thuisblijven. In Hasselt zijn inmiddels vijf dodelijke slachtoffers.