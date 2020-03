LIVE | Corona in de regio: Nu ook streep door Hanzedagen en kinderen massaal op berenjacht

LIVE | Rutte door het stof: ‘De persconfe­ren­tie van maandag was te rommelig’

12:20 Premier Rutte moet zich vandaag opnieuw verantwoorden in de Tweede Kamer over de aanpak van het coronavirus. Veel partijen zijn niet te spreken over de communicatie rond de coronamaatregelen. PVV-leider Geert Wilders pleit voor een totale lockdown, terwijl Thierry Baudet van Forum voor Democratie juist tevreden is met de ‘intelligente lockdown’ van het kabinet. Mis niks van het debat via ons liveblog hieronder.