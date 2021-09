LIVE | Go Ahead-fans zwaaien PEC-bussen uit, politie pakt fan op, mogelijk volgt tweede arrestatie

FC Utrecht spreekt misdragen­de fans toe: ‘Bier is om op te drinken, niet om te gooien’

14:25 FC Utrecht gaat met behulp van videobeelden onderzoeken of zaterdag in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-2) strafbare feiten hebben plaatsgevonden op de tribunes van De Galgenwaard. Scheidsrechter Richard Martens legde het duel in de openingsfase twee keer stil, nadat supporters van de thuisclub bier op het veld hadden gegooid.