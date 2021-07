LIVE | Honderden boeren protesteren met trekkers en vlaggen bij provinciehuis in Zwolle

Broer Posbank­moord-slachtof­fer over aanslag op ‘terriër’ De Vries: ‘Mijn wereld staat op zijn kop’

10:17 Het nieuws over de moordaanslag op Peter R. de Vries is keihard aangekomen bij Peter Wiegmink, broer van de in 2003 vermoorde Alex Wiegmink. Slachtoffer in de zogeheten Posbank-moord. ,,Ik ben verward en loop nog steeds vertwijfeld rond. Mijn wereld staat op zijn kop.”