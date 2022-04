LIVE | Kermisondernemers beleven gouden dag in Apeldoorn • Honderden kinderen lopen mee in optocht Dalfsen

‘Tiger King’ verloofd met nieuwe liefde die hij in de cel ontmoette

Joe Exotic is naar verluidt verloofd met zijn nieuwe liefde John Graham, die hij in de gevangenis waar hij zijn straf uitzit heeft ontmoet. In brieven die TMZ in handen heeft is te lezen dat de 59-jarige Exotic ‘tot over zijn oren verliefd is’ op Graham.

