LIVE | Meezingfestijn Kampen in volle gang • Iedereen moet een trekker in Sint Jansklooster

met video Dit bijzondere pontje bij Zwolle gaat weer in de vaart, maar zonder veerman Versteegh: ‘We gaan hem verschrik­ke­lijk missen’

Een gebroken ringsleutel, die aan één kant nog goed is. Overal aan elkaar geknoopte touwtjes. En waar is toch de sleutel van het hek? Vrijwilligers treffen deze dinsdag voorbereidingen om het Haersterveer weer startklaar te maken. Alles in de geest van Jacob Versteegh, de markante veerman die vorig jaar overleed. ,,We gaan hem verschrikkelijk missen.’’

26 april