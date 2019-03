LIVE: Opkomst twee procentpunt boven vier jaar geleden

Update Schade Zwitsers cruise­schip na aanvaring op Waal enorm

15:15 NIJMEGEN - De schade aan het Zwitserse cruiseschip Edelweiss, dat in de nacht van dinsdag op woensdag ter hoogte van Nijmegen in botsing kwam met een vrachtschip, is enorm. Zowel de Edelweiss als het vrachtschip zijn behoorlijk gehavend. Woensdagochtend rond tien uur is een begin gemaakt met het afslepen van het cruiseschip. Het vrachtschip Forenso is al afgesleept en ligt aan de Waalkade.