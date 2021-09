LIVE | PEC Zwolle gearriveerd in De Adelaarshorst, fans Go Ahead drinken in op De Brink

video Eigenares­se van ontsnapte papegaai in Zutphen is dolblij dat de brandweer haar vogel uit een hoge boom redt

8:01 De brandweer is zaterdagavond met twee voertuigen uitgerukt naar het Hellenraetplein in Zutphen. Niet voor een brand, maar voor een papegaai in nood. Die was eerder op de dag ontsnapt en zat vast hoog in een boom.