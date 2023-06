LIVE | Politie haalt boeren bij 't Harde van de A28: Tweede Kamergebouw blijkt protestlocatie

met videoBoeren zijn van plan vandaag te protesteren in Den Haag. De eerste trekkers rijden al op de A28 in de richting van Zwolle. Ook langs de A1 bij Bathmen heeft een groep boeren zich verzameld. In Den Haag is inmiddels een noodbevel van kracht. Volg in ons liveblog de laatste ontwikkelingen.