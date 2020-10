LIVE | Zo reageert Oost-Nederland op gedeeltelijke lockdown: ‘Dit is een zoethoudertje’

Dag voor duel met Oranje test El Shaarawy positief

19:57 De selectie van Italië is een etmaal voor het duel met Oranje getroffen door één coronabesmetting, bij Stephan El Shaarawy. Dat heeft de Italiaanse bond vanavond gemeld op een uitgestelde persconferentie. Omdat de waarden die bij de aanvaller zijn gemeten laag zijn en een bloedtest negatief bleek, is Italië in afwachting van een tweede test.