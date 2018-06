Lotte (18) slaagt met zes tienen: summa cum laude

Klaar

Ze wachtte nog even met haar vriendinnen bellen. ,,Tot ik zeker wist dat zij ook geslaagd waren.’’ Vorige week vierden de meiden al vakantie in Albufeira, waar ze nu nog van aan het bijkomen zijn. ,,Best raar dat ik nu opeens klaar ben op het gym.’’

Drama

Kremer, die op zijn zachtst gezegd makkelijk leert, zocht in haar schoolcarrière wat extra uitdaging. ,,Ik maakte een promotiefilmpje en liep stage in een verzorgingshuis. Ik vind het juist leuk om ook níet met leren bezig te zijn, ik had bijvoorbeeld drama als extra vak.’’



Het komende jaar gaat Kremer dan ook nieuwe dingen uitproberen, die niets met cijfertjes en wiskunde te maken hebben. Ze gaat een semester naar een instituut in Florence om daar kennis te maken met Italiaans, koken, fotografie, filosofie en kunstgeschiedenis.



Daarna door naar Nepal voor vrijwilligerswerk, om vanuit daar een plan te bedenken om nog wat meer van de wereld te zien. En na dat tussenjaar de TU Delft. ,,Waarschijnlijk wordt het analytische wiskunde.’’