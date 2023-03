Lowlands moet stikstofuitstoot compenseren • Onaangename verrassing voor Inge in Apeldoorn

LIVE WK Afstanden | Nederland­se mannen nemen revanche voor vrouwen met waanzinni­ge wereldti­tel

In Thialf staat vandaag dag twee van het WK Afstanden op het programma. De mannen en de vrouwen hebben de ploegenachtervolging inmiddels achter de rug. We gaan zometeen verder met de 500 meter voor mannen en vrouwen. Kan Nederland na het goud van de mannenploeg opnieuw toeslaan? Je volgt het in ons liveblog.