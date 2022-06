Luister | Dansscholen lijken weg omhoog te vinden • Beveiligingscamera's bij huis minister van der Wal

MET VIDEO De das is bezig aan een opmars in Hattem: ‘Ze zetten echt alles op zijn kop’

Is de overlast van wilde zwijnen in Hattem voor het eerst in jaren afgenomen, steekt een nieuw probleem de kop op. De das is bezig aan een opmars in het Veluwse stadje aan de IJssel. Beschadigde tuinen met omgewoelde gazons zijn schering en inslag. ,,De roep om te beheren wordt steeds luider.’’

6:11