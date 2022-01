Luister | Twintigers op de vlucht in Apeldoorn en hangbuikzwijntjes zijn boswachter te slim af

Alfred Schreuder in beeld bij Club Brugge als opvolger van Philippe Clement

Alfred Schreuder is in beeld om trainer te worden bij Club Brugge. De kampioen van België is op zoek naar een opvolger van Philippe Clement, die per direct verkast naar AS Monaco. De 49-jarige Schreuder is in Brugge een buitenlandse topkandidaat op een shortlist van namen.

