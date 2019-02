Maand voor ze in stukken werd gezaagd vertelde Julia haar man dat ze vreemd was gegaan

Live TwitterDe 41-jarige Andrei K. staat vandaag voor de rechter voor een van de meest verbijsterende misdrijven die in Den Haag zijn gepleegd. De Rus wordt ervan verdacht vorig jaar zijn mooie, eveneens Russische, vrouw en yogalerares Julia (30) te hebben gedood tijdens een ruzie in hun herenhuis in Scheveningen. Verslaggeefster Maaike Kraaijeveld doet live verslag vanuit de rechtbank.

K. is aanwezig bij de rechtbank en ziet er nog net zo zombie-achtig uit als tijdens de eerste zitting waar hij bij was. Er is een tolk om ervoor te zorgen dat de verdachte alles meekrijgt wat er wordt gezegd. Ook de broer van Julia is aanwezig. ,,U weet wat er met uw zus en haar lichaam is gebeurd”, zei de rechter tegen hem. ,,Dat lijkt me heel moeilijk voor u. Als u er niet meer tegen kan, loopt u even de gang op.”

Want wat er met het stoffelijk overschot gebeurde, is gruwelijk. K. zaagde haar frêle lichaam in stukken en verstopte die in een kist op het balkon. Vervolgens gaf hij haar op als vermist. Vrienden van Julia hadden direct al grote twijfels over de vermissing. Julia had bij hen aangegeven te willen scheiden van Andrei, die daarover moeilijk deed, maar weggaan zonder hen te waarschuwen leek de vrienden vreemd. Ze reageerde, tegen haar natuur in, ook niet op appberichten.

Geestelijke gesteldheid

Uit een eerste psychologisch en psychiatrisch onderzoek bleek vorig jaar dat de geestelijke gesteldheid van Andrei, tot dan een talentvolle medewerker van Shell in Den Haag, zo ernstig en complex is dat alleen de specialisten van het Pieter Baan Centrum hem nader konden onderzoeken.

Toen Julia op 7 december aan haar man vertelde dat ze was vreemdgegaan en hij zich op hiv moest laten testen, vreesde K. voor zijn gezondheid. ,,Het was zo’n schok”, vertelde hij vandaag. ,,Het had een enorme impact. Ze wijzigde haar verhaal een paar keer.” Ook zou ze bekend hebben dat ze aantal affaires had waarvoor ze werd betaald. ,,Ze had 8000 bitcoins.” Volgens de rechter is er echter niets in haar dossier dat wijst op seks tegen betaling of bezit van bitcoins. ,,Ik zeg dit, omdat Julia dood is en zij zich niet meer kan verdedigen”, aldus de rechter.

Om controle te krijgen over de situatie, installeerde K. een babyfoon-app op haar laptop en kocht hij later een webcam. ,,Ik kon het niet loslaten. Het overspel was een afschuwelijke situatie.” Hij maakte zich ook zorgen over onbekenden die misschien wel een sleutel van zijn huis hadden. ,,Ik was irrationeel, ziek. Mijn geest was niet in balans.” Dus kocht hij ook een beveiligingscamera. ,,Ik wilde weten wat er zich afspeelde als ik niet thuis was. Niet alleen wat Julia deed.” Maar de rechter denkt daar anders over. ,,Ik denk dat het wel om Julia ging.”

Op 7 januari had de telefoon van Julia voor het laatst contact met internet. ,,Daarna leefde ze niet meer. Waar had u ruzie over?” vroeg de rechter K.: ,,Het begon met een bittere beschuldigingen dat ik haar niet ondersteunde.” Volgens de verdachte werd hij daarna door zijn vrouw geslagen. Waarom weet hij niet, alleen dat ze heel boos was. ,,Neem het als een man, zei ze. Ik heb haar niet teruggeslagen. Toen kreeg ik een black-out. Dacht ik.” Het eerstvolgende wat K. zich meent te herinneren, is dat Julia met haar rug tegen het bed zat en niet meer bewoog.

Hij laat even zijn vuisten zien als de rechter begint over een hoofdwond die Julia had. Maar nog steeds weet K. zich weinig te herinneren. ,,Als ik terugkijk zag ik niet veel. Het is moeilijk te omschrijven. Ik heb zo hard geprobeerd te herinneren hoe die teweeg is gebracht.”

Wat opmerkelijk is volgens de rechter, is dat de Rus heel goed weet wat Julia allemaal bij hem deed op de bewuste dag, maar niet wat hij deed. ,,U zegt mijn lichaam heeft het gedaan, maar ik was er niet bij”, aldus de rechter. Als verklaring geeft K. dat hij was gestopt met drinken, niet kon slapen en steeds meer ‘in nevelen verkeerde’. ,,U was woedend, dat begrijp ik. Maar u schuift de verantwoordelijkheid af voor de daden”, stelt de rechter.

Na de moord op zijn vrouw, wilde K. ook zijn eigen leven nemen. Hij maakte afscheidsbriefjes, waarin hij onder meer schreef dat hij ‘geen risico voor het publiek’ zou zijn en dat ‘alles een prijs heeft’. ,,Dat moet wel verwijzen naar de dood van Julia en dat u daarvoor verantwoordelijk bent”, meent de rechter. ,,Alles is terug te voeren op haar overspel. U wilde tegen nabestaanden zeggen dat Julia ontrouw was. U heeft met drank in bad berichtjes gestuurd aan familie. U ging zich van kant maken, maar dat moesten ze nog even weten.”

Na de moord op zijn vrouw, verplaatste Andrei haar lichaam naar een andere kamer. Hij probeerde eerst haar lichaam in een skitas te stoppen. Dat lukte niet, dus ging K. naar een winkel om een surftas te kopen. ,,Gewoon de politie bellen kwam niet in u op?” vraagt de rechter zich af. ,,Dat had ik moeten doen. De entiteiten namen mij over.”

Een dag later ging K. op pad om spullen te kopen om zijn vrouw in stukken te snijden. Uit telefoongegevens blijkt dat hij tussen 07.00 uur ‘s ochtends en 15.10 uur ‘s middags niet op zijn telefoon is geweest. Dus moest hij heel vroeg op pad zijn geweest. K. kocht onder meer duc tape, zandcement en een rode kruiwagen. Daarvoor ging hij meerdere keren naar dezelfde winkel. ,,De verkopers herinneren zich u nog.” Alles betaalde hij contant.

Een paar dagen later deed hij boodschappen bij de Albert Heijn, Kruidvat en een boekenwinkel. Die aankopen werden gepind. ,,De politie denkt dat u dat deed om uzelf onzichtbaar te maken.” Niet waar, aldus K. ,,Als ik dit spul echt bewust zo

A: ‘Die verklaring is gebaseerd op mijn nachtmerrie’. R: ‘Weer iets dat u tussen uzelf en de feiten plaatst. Maar uw nachtmerries geven wel een beeld van wat kan zijn gebeurd. Verschil met herinneringen niet zo groot misschien’. #julia

R: ‘Haar lijk lag in badkuip en u bent gaan zagen bij haar voeten’. #julia

R: ‘Uw telefoon is ook verdwenen. en de kleren die u aan had bij zagen van lijk ook niet gevonden’. A: ‘Ik weet alleen de stofzuiger weggegooid, zat bloed op. En de surftas heb ik gerecyceld. Weggegooid voor recycling’. #julia

A. ‘Als ik dit spul echt bewust zou kopen en verhullen van sporen zou ik het niet in de buurt hebben gekocht’. #julia

R: paar dagen later doet u boodschappen bij AH, boekwinkel en Kruidvat en die pint u weer. De politie denkt dat u dat deed om uzelf onzichtbaar te maken’. #julia

Pijlers

Volgens de rechter steunde het leven van K. op twee pijlers: zijn werk bij Shell en zijn vrouw Julia. ,,En allebei wankelden”, aldus de rechter. De verdachte kampte met depressies en burn-outs waardoor hij thuis zat. In december 2017 was hij daar nog steeds niet van hersteld. Toch ging hij naar geen enkele afspraak met zijn artsen.



Het is onduidelijk of Andrei in zo’n geestelijke schemertoestand verkeerde toen hij zijn vrouw vermoordde, zoals het Openbaar Ministerie zegt. Het enige dat hij zich kan herinneren, is dat ze ruzie hadden. Wat daarna is gebeurd, zou hij zich door een black-out niet meer herinneren. Wel heeft hij bekend dat hij het heeft gedaan.