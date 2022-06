Man (19) en vrouw (19) komen om bij eenzijdig motorongeluk in Brabant

MET VIDEO Lelylijn toch aangemeld voor Europese treinnet, anders kan Nederland fluiten naar subsidie

De Lelylijn is toch aangemeld voor het Europese TEN-T netwerk. Het toekomstige treintraject kwam onlangs in opspraak omdat het niet bleek te zijn aangemeld voor het Europese spoornetwerk. Daarmee leek ook EU-subsidie van de baan. Inmiddels is de boel volgens staatsecretaris Vivianne Heijnen weer op de rails.

11 juni