Man (30) uit Olst bekent misbruiken van pony • Overleden persoon gevonden in woning in Meppel

Kindercar­di­o­loog Gregor ziet de állerklein­sten op zijn operatieta­fel: ‘Het raakt steeds dieper’

Gregor Krings opereert de allerkleinsten aan hun hart. Soms moet hij met uiterste precisie te werk gaan om een baby van maar 1,5 kilo te redden. Krings is hoofd van het kinderhartcentrum van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in het UMC Utrecht, dat naar de rechter stapte omdat de minister ‘Utrecht’ wil sluiten. ,,Hoe ouder ik word, hoe dieper dit werk me raakt.”