Man die overleed na aanrijding met tractor is Eritreeër (31) die onderweg was naar familie

De man uit Eritrea die woonde in het azc in Overloon, was volgens een politiewoordvoerder onderweg naar station Boxmeer om familie te bezoeken. Hij was volgens de politie op slag dood.

‘Hij was mijn vriend’

Even na het middaguur komen twee andere bewoners van het asielzoekerscentrum op de fiets een kijkje nemen bij de plek van het ongeval. Een van de mannen wil meer informatie over wat er precies gebeurd is die vroege ochtend. Als hij hoort wat is voorgevallen, legt hij zijn fiets in de berm en staart hij - in shock - enkele minuten wezenloos voor zich uit. ,,Hij was een vriend van mij’’, stamelt hij later.