Man overvalt juwelier Nijverdal, politie slaat hem 8 minuten later in de boeien

De overval werd rond tien uur in de ochtend gemeld. Het ging om een gewapende overval. De politie haastte zich met meerdere auto's naar het adres van de juwelier, in de Grotestraat.

Welke sieraden de man probeerde te stelen en welke waarde die vertegenwoordigen, is nog onbekend. Ook kan Koetsier nog niet zeggen welk wapen de man gebruikte bij zijn overval, en of dat wapen echt is of niet. Daar hebben we nog geen antwoorden op. Hij zit hier net binnen. We gaan nu eerst maar eens kijken wat ie allemaal bij zich heeft."