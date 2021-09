Man raakt vinger kwijt door vuurwerkbom (en is ook nu ook nog verdachte)

Gewonde na vermoede­lij­ke steekpar­tij in Zeewolde

11:06 Bij een vermoedelijke steekpartij in Zeewolde is een slachtoffer ernstig gewond geraakt. Hoe het incident rond de Eilandgracht tot stand kwam is nog niet bekend. De politie speurde in de omgeving naar de dader. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.