Man uit auto geblazen na explosie: ‘De achterklep vloog over het huis en lag in onze achtertuin’

Een lekkende gasfles achter in een geparkeerde auto heeft gisterochtend voor een enorme explosie gezorgd in de Korhoenlaan in Beuningen. De bestuurder zat op het moment van de klap in de auto en werd uit het voertuig geblazen, maar kan het wonderwel zonder ernstige verwondingen navertellen.

De 75-jarige Beuningenaar werd weggeblazen toen hij zijn auto startte. Hij kwam een paar meter naast zijn auto op straat terecht. Hij zou deze ochtend met zijn kleinkinderen naar de camping gaan. Vandaar de gasfles in de auto. Gelukkig zaten zij nog niet in de auto, vertelt zijn dochter, de moeder van de kleinkinderen.



De kinderzitjes getuigen van hoeveel erger het ongeluk had kunnen aflopen: ze liggen beschadigd op de achterbank. De 75-jarige is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een medewerkster van Salvage (een stichting die eerste hulp biedt na een brand) is hij er zonder kleerscheuren vanaf gekomen.

Volledig scherm Er ontplofte woensdagochtend een auto op de oprit van een huis in Beuningen. © Persbureau Heitink

Enorme klap

Buurvrouw Christine Kaasjager stond vanochtend net onder de douche, toen ze werd opgeschrikt door een geweldige knal. ,,Zo’n klap heb ik nog nooit gehoord, echt enorm.”

Het was Kaasjager meteen duidelijk dat het geluid van de overkant van de straat kwam, maar tegelijkertijd hoorde ze toch ook iets op haar dak. ,,Ik heb snel de kraan dichtgedraaid, me afgedroogd en aangekleed. Toen ik daarna naar buiten keek, zag ik bij mijn buren dat de achterkant van hun auto was geëxplodeerd. Ik zag dat mijn buurman naast de auto zat en ben naar buiten gevlogen.”

Quote Zijn dochter riep naar hem: ‘papa, papa!’. Hij zei: ‘Er is niets aan de hand’. Hij realiseer­de zich nog niet wat er was gebeurd Rudy Rooth

Op datzelfde moment kwam de ambulance er al aan, vertelt Kaasjager. ,,De hulpverlening kwam erg snel op gang. Mijn buurman was gelukkig bij kennis en werd meteen geholpen. Maar de schade is enorm, er zijn zelfs enkele deuren ontzet van de huizen in de straat.”

Autoklep in achtertuin

Wanneer Kaasjager na een tijdje weer naar huis gaat, ziet ze iets liggen in de achtertuin. Het bleek de achterklep van buurmans auto. ,,Die is dus helemaal over het dak gevlogen, zo’n harde klap was het. Ik ben teruggelopen naar de mensen van de brandweer en vroeg ze of ze nog een stukje van de auto misten. ‘Ja’, zei er een, ‘we missen nog de achterklep’. Nou, ik heb hem gevonden!”

In zijn vlucht heeft de klep wat dakpannen meegenomen en ook de overkapping van Kaasjager is beschadigd. De buurvrouw houdt zich niet bezig met die schade. ,,Nee, dat komt wel goed. Ik heb meer zorg over mijn buurman en over de buren.”

Erg veel geluk gehad

Ook directe buurman Simon Rengeling heeft schade, aan zijn auto die even verderop op dezelfde oprit staat. Een huis verderop woont Rudy Rooth. ,,Ik was aan het klussen in de garage toen ik de explosie hoorde. Er waren al mensen bij toen ik kwam, zij hebben 112 gebeld. De man heeft erg veel geluk gehad. Hij zat beduusd op de oprijlaan. Zijn dochter riep naar hem: ‘Papa, papa!’. Hij zei: ‘Er is niets aan de hand’. Hij realiseerde zich nog niet wat er was gebeurd.”

Volledig scherm De auto stond geparkeerd in de Korhoenlaan in het centrum van Beuningen. © David van Haren Volledig scherm Omstanders kijken geschokt en vol ongeloof naar de overblijfselen van de auto. © David van Haren

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.