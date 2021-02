Man verdacht van jarenlange ontucht met zijn twee minderjarige kinderen in Dronten en Zutphen

Stormloop op woningen Geertrui­den Deventer: eindelijk, eindelijk gaat nieuwbouw van start

7:12 Het heeft elf (!) jaar geduurd, maar de schop gaat over enkele weken de grond in op het terrein van het vroegere Sint-Geertruiden Ziekenhuis in Deventer. Opnieuw met lichte vertraging, maar helemaal niets staat de bouw van 223 woningen meer in de weg. Potentiële kopers kunnen niet wachten; 1400 gegadigden meldden zich al aan voor een van de huizen in het gebied, dat voortaan Plan G heet.