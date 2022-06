Manon (27) kwam om het leven bij schietpartij in Colombia: ‘Ze sprankelde, dat is zó abrupt tot een einde gekomen’

Met video Warm weekend in aantocht, evenemen­ten in regio nemen hittemaat­re­ge­len: ‘Het is puffen geblazen’

Het wordt zweten dit weekend. Vrijdag en met name zaterdag kan de temperatuur flink oplopen. Ook in Oost-Nederland tikken we naar verwachting de 30 graden aan. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uit de kast gehaald en ook evenementen in de regio nemen extra maatregelen vanwege de warmte.

19:02