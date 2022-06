Manon (27) sterft bij schietpartij Colombia: ‘Ze sprankelde, dat is zó abrupt tot een einde gekomen’

Ze kwam donderdag in Colombia om door ‘een verdwaalde kogel’ .,,Ze leefde, sprankelde. Haar leven is zó abrupt aan een einde gekomen, dramatisch”, zegt Mechelien Woldringh, voorzitter van stichting Betuwse Jeugdkampen.

De stichting heeft ‘met verslagenheid kennis genomen’ van haar overlijden, zegt Woldringh. Van de Zande overleed bij een schietpartij in een restaurant in Leticia, in het zuiden van Colombia. ,,Volgens de autoriteiten is zij slachtoffer geworden van een verdwaalde kogel tijdens een vuurgevecht. Het is een tragisch overlijden”, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.