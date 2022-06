Massale boerenactie maandag vanaf 12 uur: ‘Alles wat kan rollen, gaat dan rollen', overlast ‘niet uitgesloten’

,,Vanaf maandag 12 uur gaat alles rollen wat kan rollen, wat wielen heeft", zegt voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF). De actie wordt volgens de boer uit Sint Hubert verder niet gecoördineerd. De acties komen daags voor wat Van den Oever ‘de dag des doods’ noemt. ,,De demonstratie in Stroe heeft helemaal niks uitgehaald.”



Dinsdag wordt in de Tweede Kamer wordt gestemd over de stikstofplannen, die tot gevolg hebben dat er heel wat boeren zullen verdwijnen. Afgelopen woensdag was er een grote demonstratie in Stroe en ook dit weekeinde werd er op kleine schaal nog actie gevoerd, onder meer in Boxmeer en de Achterhoek.