Massale boerenacties op stapel: slim óf het domste dat je als boer kunt doen?

busje komt zo Paul de Leeuw belde personal trainer na zien matige kijkcij­fers: ‘Zeven kilo kwijt’

Paul de Leeuw ligt er niet wakker van dat het tweede seizoen van zijn dierbare programma Busje komt zo matige kijkcijfers scoort. De presentator vindt de show zelf het ‘allerbeste’ wat hij in jaren heeft gemaakt en stelt dat de NPO er ook blij mee is. ,,Wat mij betreft gaan we nog jaren door’’, zegt hij. Na het zien van de lage cijfers heeft hij overigens wel zijn leven omgegooid.

16 juni