Matthijs (30) te grazen genomen door zwerm ‘bijtvliegjes’: ‘Je zag geen bot meer zitten’

Annie (35) zoekt hulp, want stadstuin­tje in Zwolle dreigt door haar ziekte te verdwijnen: 'Ik heb steeds minder energie'

Annie Kwakkel begon in 2014 met buurtgenoten een stadstuintje in de Zwolse wijk Dieze-Oost. Maar de buren verhuisden en door een stofwisselingsziekte is het voor Annie zelf steeds moeilijker om de tuin te onderhouden. Daarom vraagt ze nu om hulp, voordat haar paradijsje weer een grasveld moet worden. ‘Tuinieren is helend.’

17 juli