IJsselmeerziekenhuizen failliet verklaard

De IJsselmeerziekenhuizen en MC Slotervaart in Amsterdam kregen woensdag uitstel van betaling. Voor het Slotervaartziekenhuis is vooralsnog geen faillissement uitgesproken. In de IJsselmeerziekenhuizen liggen in totaal zo’n tweehonderd patiënten.

Financiële problemen

Begin deze week werd bekend dat MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Dronten en Emmeloord uitstel van betaling hadden aangevraagd. Volgens de ziekenhuisgroep was dat nodig omdat de zorgverzekeraars de financiering hadden stopgezet. De verzekeraars hadden geen vertrouwen meer in een gezonde financiële toekomst. Ook voor het MC Slotervaart in Amsterdam, onderdeel van de ziekenhuisgroep, werd uitstel van betaling aangevraagd.

De ziekenhuizen kwamen in de financiële problemen door met name hoge inhuurkosten van personeel in een situatie van grote arbeidskrapte. Scenario’s waarbij de ziekenhuizen de zorgkosten fors naar beneden brengen en nieuwe vormen van samenwerking ontwikkelen, zijn door de zorgverzekeraars afgekeurd, aldus de MC Groep, waartoe de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaart behoren.

‘Levensbedreigend’

Woensdag sloten al enkele afdelingen van het MC Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad. De Lelystadse gemeenteraad kwam woensdagavond in spoedzitting bijeen om over de situatie te praten. De gemeente Lelystad kwam eerder die dag al met een statement, samen met de provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Noordoostpolder, Dronten, Urk en Zeewolde. In de verklaring schreven de overheden dat ze vrezen voor levensbedreigende situaties, als het ziekenhuis verdwijnt. Volgens de overheden is het op dit moment al lastig voor ambulances om de wettelijke aanrijtijden te halen. Met het wegvallen van een ‘eigen’ ziekenhuis wordt dit nog moeilijker.

Overname