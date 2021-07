Meervoudig gehandicapte Sep (13) mag ineens zwembad niet meer in: ‘Regel is regel’

Hij beweegt graag in het water en geniet van de glijbaan. De 13-jarige meervoudig gehandicapte Sep is een fervent bezoeker van Utrechtse zwembaden. Maar dit plezier werd hem onlangs ineens ontnomen. Omdat zijn begeleider nog geen 24 is, werden ze niet toegelaten tot zwembad Den Hommel. Zijn vader is woedend. ,,Regel is regel, zeiden ze tegen mij.’’

Sep is dan wel gehandicapt en heeft permanent toezicht nodig, maar dat betekent niet dat hij thuis blijft zitten. Zo is hij volgens zijn vader Bas Agterberg een veel geziene bezoeker van kerken in Utrecht en van het Spoorwegmuseum.

,,En ook de Utrechtse zwembaden kent hij goed, de afgelopen jaren bezocht hij met grote regelmaat De Kwakel, Den Hommel en De Krommerijn. Hij zwemt wel nog steeds met zwembandjes en zal ook geen zwemdiploma halen.’’

Toilet

Dankzij ondersteuning in de vorm van persoonsgebonden budget (pgb) heeft hij verschillende begeleiders die met hem activiteiten ondernemen. ,,Deze begeleiding is de goedkoopste vorm van (vakantie)opvang voor Sep die hem één op één begeleiding biedt. Sep heeft permanent toezicht nodig, moet geholpen worden in persoonlijke verzorging, zoals aan- en uitkleden, hulp bij eten en het toilet. Gelukkig kan Sep wel lopen en door middel van een speciale tandemfiets of zelfs openbaar vervoer is hij mobiel.’’

‘Doel voorbij’

En met die hulp kan hij dus ook genieten van het Utrechtse zwemwater. Des te pijnlijker was het dan ook voor Sep dat hem en zijn begeleider afgelopen dinsdag ineens de toegang tot zwembad Den Hommel werd ontzegd. De huisregel van het zwembad is dat kinderen zonder zwemdiploma én kinderen tot en met 8 jaar alleen toegang hebben onder begeleiding van een bezoeker van 24 jaar of ouder. Onder meer Den Hommel stelde deze regel 3,5 jaar geleden in om overlast van jongeren tegen te gaan.

Quote Een telefoni­sche toelich­ting van mij als ouder aan de dagverant­woor­de­lij­ke van het zwembad hielp helaas niet Bas Agterberg

Agterberg noemt de regel ‘juridisch twijfelachtig voor een openbaar gebouw’ en het schiet volgens hem in dit geval z’n doel voorbij. De begeleiding voor Sep is volgens Agterberg geen luxe, maar een noodzaak.

,,De begeleiders die we hebben studeren vaak Pedagogiek of een aanverwante studie en zijn daarom jonger dan 24 jaar. Niemand heeft er last van als Sep met zijn begeleider jonger dan 24 jaar gaat zwemmen. Een telefonische toelichting van mij als ouder aan de dagverantwoordelijke van het zwembad hielp helaas niet.’’

‘Regel is regel’

Volgens Agterberg kon die persoon alleen maar zeggen ‘regel is regel’ en ‘als u het er niet mee eens bent, adviseer ik u een email te sturen’. Hij heeft daarom aan de wethouder Maarten van Ooijen (sport) gevraagd om de regel toe te voegen dat begeleiding ouder dan 24 jaar niet geldt voor gehandicapten met een pgb-begeleider.

,,Ook heb ik voorgesteld om personeel te trainen om een groter gevoel van welkom te bieden, om oplossingsgericht te werken en ook als het niet lukt aan gehandicapten en hun omgeving het gevoel te geven dat de gemeentemedewerkers hun best doen om Utrecht écht inclusief te laten zijn.’’

Onrust

Uit een reactie van de gemeente blijkt dat Sep welkom is met zijn begeleider, alleen dan wel tijdens bepaalde tijdsblokken. ,,De besproken regel is destijds ingesteld om de onrust en overlast die bestond tijdens het gezinszwemmen te kunnen beheersen. Dat is ook gelukt, er wordt opmerkelijk minder onrust ervaren tijdens deze uren. Natuurlijk is dit een heel vervelende situatie voor de jongen en zijn begeleider. Tijdens het recreatief zwemmen zijn er echter géén regels rondom begeleiding of leeftijden en is iedereen, ook Sep en zijn begeleider, van harte welkom.’’

