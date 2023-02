Tijdens een megaoperatie is de politie vrijdagochtend op tientallen locaties binnengevallen, met name in Brabant en Oost-Nederland. Alles lijkt te maken te hebben met de nieuwste versleutelde telefoondienst die opsporingsdiensten zouden hebben neergehaald. De invallen vonden plaats bij onder meer een recyclingbedrijf, motorhandel en woonwagenkamp.

De telefoondienst waar het om gaat, zou cryptodienst Exclu Messenger zijn, waarmee criminelen veilig met elkaar dachten te kunnen communiceren. Maar rondom alle invallen en arrestaties houdt de politie de kaken stevig op elkaar. Telkens wordt er, evenals bij het nieuws over de opgerolde cryptodienst, verwezen naar maandag. Dan wordt er tijdens een persconferentie meer duidelijk over de achtergrond van de operatie.

Een verband tussen alle zaken wil de politie niet bevestigen: „Maar het klopt dat er door het hele land invallen plaatsvinden en dat mensen worden aangehouden.”

Motorzaak

In Doetinchem vielen gemaskerde agenten binnen bij een motorzaak en verderop in een rijtjeshuis. Daarbij werd beslag gelegd op drie motoren. Ook in Tilburg was het bal vrijdagochtend. Er werden verschillende woningen doorzocht, op een van de adressen woont een prominent ex-lid van motorclub Satudarah. Verder reed een arrestatieteam een auto klem en werd er binnengevallen bij een paardenstal in het nabijgelegen Hilvarenbeek.

In Enschede viel de politie in alle vroegte binnen op het terrein van recyclingsbedrijf MRT, nadat zij zich met behulp van een slijptol de toegang had verschaft. Een arrestatieteam viel vervolgens het pand binnen. Ook een metaalbedrijf in het Gelderse Dodewaard werd doorzocht door de politie. De buurt had altijd al haar bedenkingen bij het bedrijf, omdat er ‘nooit iets gebeurde’.

Volledig scherm De politie viel binnen bij een recyclingsbedrijf in Enschede. © Dennis Bakker/News United

Brabant

In Brabant meldde de politie zich samen met de Mobiele Eenheid op een woonwagenkamp in Lith. Daar werd onder andere met behulp van speurhonden gezocht. In Steenbergen, vlak bij de grens met Zeeland, waren er invallen bij de twee naast elkaar gelegen woningen. Er werden twee mensen opgepakt, volgens getuigen. Volgens hen is een van de adressen gelinkt aan een bekende uit het Brabantse drugsmilieu.

Het is onduidelijk op hoeveel plekken de politie is binnengevallen en hoeveel verdachten daarbij zijn aangehouden. En ook óf en welke relatie er is met de cryptodienst die uit de lucht zou zijn gehaald.

Telefoons kraken

De opsporingsdiensten zijn er de afgelopen jaren al verschillende keren in geslaagd om versleutelde telefoondiensten te kraken. Daarbij konden zij ineens miljoenen berichten inzien die criminelen in vertrouwen naar elkaar dachten te sturen. Aan de hand van de onderschepte berichten werden honderden strafzaken over zware misdrijven gevoerd, waarin criminelen tot langdurige celstraffen zijn veroordeeld. In vrijwel alle grote rechtszaken van dit moment spelen ontsleutelde berichten een cruciale rol in het bewijs tegen verdachten.

Het begin in 2016 met Ennetcom, waarvan de servers in Canada in beslag werden genomen. In de jaren daarna volgden het eveneens door Nederlanders beheerde PGP Safe (Costa Rica), EncroChat (Frankrijk) en SkyEcc (Frankrijk). In juni 2021 werd bekend dat Amerikaanse opsporingsdiensten aanbieder Anom hadden overgenomen, zodat live kon worden meegelezen.