Meisje (13) ontfermt zich in stromende regen over onderkoeld en verdwaald hondje: ‘Dappere heldin!’

Oude ziekenhuis Meppel ontruimd na brandmel­ding, Oekraïense vluchtelin­gen naar buiten

De brandweer is op zoek naar de brandhaard in het oude ziekenhuis van Meppel, na een brandmelding. De brand is nog niet gevonden, maar de hulpdiensten nemen het zekere voor het onzekere, omdat sinds een paar dagen Oekraïners hun intrek hebben genomen in het pand.

12:54