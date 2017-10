Melanie (20) uit Emmeloord was in Cork tijdens orkaan: 'De Ieren maakten zich niet zo druk'

,,Qua schade in Cork heb ik vooral veel foto's gezien van omgevallen bomen en overal liggen takken op de weg, wat op sommige plekken het verkeer erg hindert. Een deel van een voetbalstadion buiten de stad is ingestort. Ook schijnt dat veel huishoudens geen stroom en water meer hebben.''

Sinds augustus studeert De Munnik aan de University College Cork, een mogelijkheid die haar geboden wordt vanuit de Wageningen Universiteit. Ze merkte dat de Ieren zich niet heel druk maakten over de storm. ,,Op het heftigste uur na, liepen er gewoon nog mensen over straat en bleven auto's langskomen.''

Paniek

De Munnik: ,,Ik heb er meer nieuws over gezien op Nederlandse websites dan op de Ierse. In een grote Facebookgroep met internationale studenten was wel wat paniek, waarop de Ierse mentoren reageerden met: 'Zolang je geen mail gekregen hebt, moet je gewoon naar de universiteit toe maandag. We hebben wel eerder harde wind gehad.' Aan het eind van de middag scheen de zon weer en was er van de storm alleen nog een stevig briesje over. 's Avonds waren veel pubs ook gewoon weer open.''