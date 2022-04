Mensen moeten zich realiseren dat die plakjes op hun brood een hartslag hebben gehad

Vraag het me af. De doorgewinterde paffer is ook bereid om minstens 8 piekemannen neer te tellen voor een pakje peuken. 17 gulden. Had dat een jaar of 25 geleden in de kroeg verteld en je was stante pede voor dorpsgek uitgemaakt. Het aantal rokers is wel degelijk gedaald door die prijsverhogingen, maar de mensen die op dit moment nog graag een sigaret op steken, blijken hardnekkig als het om de pafpoen gaat. De helft van de rokers is pas bereid om te stoppen als een pakje sigaretten 60 euro kost.