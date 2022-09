Mensenmassa bij afscheid Wieteke (42), slachtoffer verkeersdrama Oud Gastel: ‘In 1 seconde eind aan alles’

Nagelsmann hoopt op warm onthaal voor Robert Lewandow­ski en twijfelt over basis­plaats De Ligt

Julian Nagelsmann van Bayern München hoopt dat Robert Lewandowski dinsdag een waardige ontvangst krijgt in het stadion van de Duitse club. De Poolse topscorer stapte afgelopen zomer over van Bayern naar FC Barcelona. Hij keert nu met zijn nieuwe Spaanse club voor de Champions League terug in München.

15:22