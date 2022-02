Mest-explosie met ‘vliegende koeien’ bij boer Henk was bepaald niet de eerste in dit soort stal, blijkt nu

De grote mestexplosie die begin dit jaar plaatsvond in een stal in Maarsbergen was niet de eerste in zijn soort. Al vier keer eerder vond een explosie plaats in een melkveestal met een emissiearme vloer, blijkt uit het antwoord dat minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaf op de kamervragen die onlangs werden ingediend.

Op 6 januari 2022 zorgde een grote mestexplosie in een stal in Maarsbergen ervoor dat de koeien van boer Henk van der Wind létterlijk door de lucht vlogen. Hoewel alle koeien het incident overleefden, duurde het uren voordat de brandweer de dieren, die met een harde klap in de mestput in de stal waren gestort, weer in veiligheid had gebracht.

De zogeheten 'mestexplosie’ die plaatsvond in de stal ontstond door opgehoopte mestgassen. Omdat emissieloze stalvloeren vanwege milieumaatregelen sinds een aantal jaar de norm zijn in Nederland, moeten mestkelders worden afgesloten. Experts waarschuwden al dat de explosie bij Maarsbergen niet de laatste zal zijn.

Gevolg daarvan is, dat zich daarin mestgassen kunnen ophopen. Er worden vraagtekens gezet bij de veiligheid van dit soort stallen. De explosie was voor Tweede Kamerlid Thom van Campen (VVD) dan ook reden om schriftelijke vragen in te dienen bij minister Staghouwer.

Vonkje

Uit de antwoorden van de minister blijkt dat er vier andere incidenten bekend zijn waarbij een explosie heeft voorgedaan in een melkveestal met een emissiearme vloer. Daar is destijds ook onderzoek naar gedaan, waaruit bleek dat die vloeren niet direct reden waren voor de explosie - maar dat de methaanconcentraties in zo’n stal wel hoger kunnen zijn. Als daar weer een vonkje bij in de buurt komt, kan er een flinke explosie ontstaan.

De minister zegt de ‘spagaat’ waar veel veehouders inzitten te erkennen: enerzijds is het voor het milieu belangrijk dat zij dit soort vloeren in hun stal laten leggen, anderzijds willen zij een stal die zo brandveilig en diervriendelijk mogelijk is. Volgens de minister kunnen veehouders echter maatregelen treffen om de risico's te beperken en is er in het verleden voldoende aandacht geweest voor de veiligheid van dit soort stalsystemen.

