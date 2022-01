Met rij wachtenden voor verpleeghuis is iets bijzonders aan de hand

CORONAVIRUS LIVE | Omikron rukt op in Australië: recordaan­tal overlij­dens en besmettin­gen

Australië heeft te maken met de ergste corona-uitbraak sinds het begin van de coronacrisis. Sinds de uitbraak van het virus raakten 1,6 miljoen mensen in Australië besmet. Het overgrote deel, zo’n 1,3 miljoen, vond in de afgelopen twee weken plaats. En ouders van jonge kinderen tussen de 5 en 12 jaar kunnen vanaf vandaag een brief verwachten met een uitnodiging voor een coronavaccinatie voor hun kind. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

