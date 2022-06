Met slagersmes bestormen jongemannen vol terras: ‘Klanten werden de stuipen op het lijf gejaagd’

Op klaarlichte dag besloten verdachte G. en zijn 18-jarige vriend met mes en al een vol terras te bestormen in Den Haag. De 21-jarige Hagenaar zag daar een glinstering van een gouden ketting en die wilde hij hebben. Volgens het OM dook G. ‘als een ekster’ op de drager van de ketting en liet hij even later een terras ‘vol gewonden en compleet overrompelde, angstige mensen’ achter zich. Tegen G. is vandaag drie jaar cel geëist.

Het was gezellig druk op het terras van koffiehuis Diaantje, toen de 21-jarige G. op 9 september samen met een 18-jarige vriend langsreed. Op het terras aan de Meppelweg in Den Haag zag hij iets glinsteren: een man op het terras droeg een gouden ketting en die wilde G. hebben. Even verderop zette hij zijn Toyota Yaris aan de kant. Vervolgens liep het tweetal doelbewust richting het koffiehuis en deden ze ondertussen een mondmasker voor hun gezicht.

Op een vol terras dook G. direct op de man met de ketting en gaf hij hem twee schoppen tegen zijn borst. De ketting wist hij niet te bemachtigen. De 21-jarige verdachte droeg een stanleymes bij zich, zijn 18-jarige vriend had een slagersmes bij zich. Zelf zegt G. niets met het mes gedaan te hebben, maar getuigen verklaren dat hij het mes daadwerkelijk uitschoof en ermee zwaaide.

Klant gestoken

De medeverdachte gebruikte zijn slagersmes ook en stak zelfs een andere klant die te hulp wilde schieten. De klant moest daarvoor naar het ziekenhuis. Pas toen andere omstanders met terrasstoelen boven hun hoofd op de verdachten afrenden, vluchtten ze na de geweldsexplosie. Ze werden later in Tilburg opgepakt. ,,Wat ze achterlieten was een terras vol gewonden en compleet overrompelde, angstige mensen”, stelde de officier van justitie vandaag in de rechtbank.

Volledig scherm Op donderdagmiddag 9 september heeft er een steekpartij plaatsgevonden op de Meppelweg in Den Haag. © VRPress

Buurtbewoners stelden direct foto’s en camerabeelden beschikbaar. Daarop was te zien hoe de verdachten, met petjes op, komen aanlopen en het mondmasker voorbinden. Op een andere foto rennen de twee weg. Ze hebben nog een mes in de hand. Een van de twee lacht bij het wegrennen. ,,Bizar”, zei eigenaresse Diana een dag na het incident daarover. ,,Hij lacht.”

Verzonnen verklaring

De aanleiding van de geweldsexplosie is nog altijd onduidelijk. De 21-jarige verdachte verklaarde in eerste instantie dat hij de man met de ketting herkende en ruzie met hem had. Later trok hij die verklaring in en zei hij dat het vanwege geldproblemen was gebeurd. Maar volgens het OM lijkt ook die verklaring verzonnen.

De man zou in zijn omgeving genoeg mensen hebben die hij om hulp kon vragen. Ook had hij vlak voor de steekpartij nog een nieuwe motor gekocht en had hij veel dure kleding en sieraden. De verdachte vreesde klem komen te zitten toen hij een borg moest betalen, maar daarvan was volgens het OM helemaal geen sprake.

Quote Voor mij blijft één ding over en dat is dat dit voor verdachte kennelijk een makkelijke manier was om snel aan geld te komen Officier van justitie

,,Voor mij blijft één ding over en dat is dat dit voor verdachte kennelijk een makkelijke manier was om snel aan geld te komen”, zei de officier van justitie vandaag in de rechtbank. ,,En dat hij het kennelijk geen probleem vond om daar geweld en messen bij te gebruiken en anderen daarbij de stuipen op het lijf te jagen.”

Het OM neemt het de verdachte verder kwalijk dat hij niet lijkt te beseffen wat hij heeft gedaan. Bij de rechter-commissaris verklaarde G. dat de officier van justitie net deed alsof hij een grote crimineel is die verdacht wordt van een heel groot strafbaar feit. ,,Maar ik doe niet alsof”, zei de officier van justitie op de zitting. “U wórdt ook verdacht van een heel groot strafbaar feit.”

De advocaat vroeg eind vorig jaar nog om voorlopige vrijlating van zijn cliënt, zodat deze in een instelling hulp kan krijgen. Maar de officier van justitie verzette zich daartegen. ,,Het is een heel heftig feit. De angst bij de bezoekers van het terras is er nog steeds”, stelde ze. De rechtbank besloot dat G. inderdaad in de gevangenis moest blijven, in afwachting van de behandeling van zijn zaak.

Tegen de 21-jarige man werd vandaag een gevangenisstraf van drie jaar geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Over twee weken doet de rechter uitspraak. De medeverdachte zal op een later moment ook nog voor de rechter moeten verschijnen.

