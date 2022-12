Microchips vanuit Gelders dorpje naar Rusland gesmokkeld • Schaatspret in de regio

Na drie jaar pandemie en bijna zestig coronade­bat­ten is de vraag: is Nederland klaar voor volgend virus?

Is Nederland een jaar na de laatste harde lockdown klaar voor een volgende pandemie? Ook na het 59ste coronadebat donderdag is de conclusie: nee. Dus is het ook hopen dat er geen nare nieuwe virusvariant ontstaat in China.

