Moeder van overleden fotomodel Carolien tegen haar vriend: ‘Het is onverteerbaar dat jij vrij rondloopt’

En wéér belandt een automobi­list op de verkeerde weghelft na aanrijding met vrachtwa­gen op De Knoop in Deventer

Opnieuw is op de invoegstrook van de N348 in Deventer een auto in botsing gekomen met een vrachtwagen, waarna het voertuig 180 graden draaide en op de andere weghelft terechtkwam. Het ongeval gebeurde volgens een woordvoerder ter plaatse doordat de auto wilde invoegen op de rijbaan in Raalte.

15:43