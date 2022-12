De jaarwisseling kan weleens de warmste ooit worden sinds het begin van de metingen in ons land. Oudejaarsdag is ook in de race om de warmste decemberdag ooit gemeten te worden volgens Weeronline en andere weerbureaus. Maar, zo waarschuwen regionale weermannen, regen en wind zijn spelbrekers.

In de regio van de Stentor zou het zo rond middernacht wel eens 13 graden kunnen zijn, verwacht de in Apeldoorn woonachtige weerman van RTL Nieuws William Huizinga. ,,Zaterdag overdag wordt het makkelijk vijftien graden, misschien wel zestien. Temperaturen die je normaal pas in april verwacht!’’

Record in de maak

In de Bilt werd het vorig jaar op 31 december 14,1 graden. Dat was al een record. Met de huidige verwachting van ruim 15 graden op het hoofdstation is er een grote kans dat dit verbroken wordt. Daarnaast komt ook het maandrecord van december in gevaar. Dat staat nu op 15,3 graden, gemeten op 24 december 1977 en 17 december 2015.

Wisselvallig

Komende zaterdag ligt de temperatuur in de ochtend al tussen de 10 graden in het noorden van het land en 14 graden in Zuid-Limburg. Het is daarbij wel wisselvallig met af en toe regen en harde wind. In de middag wordt het warmer, waarbij het kwik uiteindelijk op grote schaal de grens van 15 graden passeert. De hoogste temperaturen worden gehaald in het zuidoosten van het land. Daar kan het 17 graden worden.

Flinke windstoten

Emmeloorder Robert de Vries, weerman voor onder meer Omroep Flevoland, sorteert alvast voor op een nieuw record. Op weerstation Marknesse ligt dat nu op 13,1 graden voor 31 december en op 14,3 graden voor de decembermaand.

Goed nieuws voor iedereen die tijdens de jaarwisseling graag de straat op gaat, zou je zeggen. ,,Nou nee, toch niet meteen’’, zegt De Vries. Volgens hem zijn regen en wind behoorlijke spelbrekers. ,,Vooral dat laatste. Ik verwacht windkracht 5 à 6 in de polder, met flinke windstoten.’’

Miezeren

,,Die kunnen in deze regio oplopen tot 70 kilometer per uur’’, waarschuwt zijn Apeldoornse collega. Niet meteen ideaal voor het afsteken van vuurwerk, of het aansteken van een vuurkorf. Oudjaarsdag verloopt verder regenachtig en De Vries verwacht dat het ook 's avonds kan door miezeren. William Huizinga acht de kans groot dat het om klokslag 12 uur droog zal zijn in de regio.

Diepvriesjaarwisseling

Dat weermannen altijd wel warm lopen voor weerextremen, bewijst weeramateur Mark Wolvenne. Hij diept - voor het contrast - graag nog even kouderecords op voor de jaarwisseling. ,,Veel mensen herinneren zich vast nog wel de beruchte winter van 1978 met de extreme kou en de enorme sneeuwduinen.’’ Op 31 december dat jaar werd het nooit warmer dan -11,2 graden in Twente: een record. Voor de koudste minumumtemperatuur tijdens de jaarwisseling moeten we terug naar 1923. Toen werd het in Eelde -22 graden celsius.

‘Warme’ Nieuwjaarsduiken

Het warme weer zal wellicht veel mensen inspireren om eindelijk eens mee te doen aan een nieuwjaarsduik in de buurt. De Reddingsbrigade Nederland blijft echter waarschuwen voor de risico's. Immers: de watertemperatuur is onveranderd ijs- en ijskoud. Wie zich niet goed voorbereid zou een ‘cold shock response’ oftewel een koudeshock kunnen krijgen, met als kenmerken: een verhoogde hartslag, een ongecontroleerde en versnelde ademhaling, het onvermogen om de adem in te houden, desoriëntatie, paniek. Doe alleen mee aan goed georganiseerde duiken en zorg dat je fit bent, zo luidt het advies. Een goede warming-up doet wonderen. Blijf dicht bij de kant, bescherm jezelf zo goed mogelijk tegen de kou, let op andere deelnemers (en vooral op kinderen), ga zo snel mogelijk het water uit en kleedt je daarna weer snel aan. De grootste duik van het land is in Scheveningen, met jaarlijks duizenden deelnemers. In deze regio zijn er duiken op 1 januari in Voorst (Bussloo, 14 uur), Nunspeet (Zandenplas, 12 uur), Dalfsen (Vecht, 14 uur) en Lemelerveld (Heidepark, 14 uur); op 2 januari in Zwolle (Sauna Swolle, 11.30 uur, naturistisch) en op 7 januari in Harderwijk (Strandeiland, 13 uur). Volledig scherm Nieuwjaarsduik in Harderwijk. © Foto van de Biezen