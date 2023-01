Mondkapjes deugden niet: bedrijf moet Staat 43 miljoen euro terugbetalen

Griepvirus besmet steeds meer mensen in Nederland: ‘Ziekenhui­zen liggen behoorlijk vol’

Het griepvirus besmet steeds meer mensen in Nederland. Per 100.000 inwoners gingen er vorige week 103 naar de huisarts met griepachtige klachten, laat onderzoeksinstituut Nivel weten. Een week eerder lag dit aantal nog op 66 per 100.000. Leon van den Toorn, longarts in het Erasmus MC, stelt dat er sprake is van een ‘druk op de hele zorgketen’. ,,De ziekenhuizen liggen behoorlijk vol”, zegt Van den Toorn tegen deze site.

11 januari